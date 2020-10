Appello disperato e inascoltato del cardinale Zen a Bergoglio | “L’accordo con la Cina ucciderà la Chiesa”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 4 ottobre 2020) IlJoseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong, ha criticato l’accordo tra il Vaticano e la. In un’intervista al National Catholic Register, Zen, da sempre critico nei confronti del Partito comunista cinese, ha detto che questo accordo “ucciderà la Chiesa”. Secondo il, “il governo di Pechino potrà usarlo per chiedere alla gente qualsiasi cosa in nome del Papa”. IlZen trattato come Pompeo: l’accordo con Pechino non si discute Pr scongiurare l’accordo, ilZen, vescovo emerito di Hong Kong, era stato quattro giorni a Roma nella speranza di poter incontrare il Papa. Il tutto per spiegargli le situazioni di Hong Kong e della Chiesa in. Ma da Santa Marta non è mai venuta alcuna ...