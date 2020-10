Anticipazioni nuovo decreto Covid di ottobre: tra lockdown, bar, ristoranti e mascherine (Di domenica 4 ottobre 2020) Stanno circolando voci incontrollate a proposito di lockdown del nuovo decreto sul Covid di ottobre che, con ogni probabilità, verrà ufficializzato nella giornata di domani. Di recente abbiamo chiarito la questione relativa alla proroga dello stato di emergenza, provando a rendere più chiari alcuni concetti specifici, ma evidentemente oggi occorre fare ordine con alcune Anticipazioni sui provvedimenti che verranno presi in Italia a strettissimo giro anche su bar e ristoranti, nel tentativo di limitare la diffusione dei contagi tornati di recente a livelli preoccupanti. Cosa prevede il nuovo decreto sul Covid di ottobre su lockdown, bar e ... Leggi su bufale (Di domenica 4 ottobre 2020) Stanno circolando voci incontrollate a proposito didelsuldiche, con ogni probabilità, verrà ufficializzato nella giornata di domani. Di recente abbiamo chiarito la questione relativa alla proroga dello stato di emergenza, provando a rendere più chiari alcuni concetti specifici, ma evidentemente oggi occorre fare ordine con alcunesui provvedimenti che verranno presi in Italia a strettissimo giro anche su bar e, nel tentativo di limitare la diffusione dei contagi tornati di recente a livelli preoccupanti. Cosa prevede ilsuldisu, bar e ...

