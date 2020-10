Anticipazioni Live-Non è la D’Urso, stasera 4 ottobre 2020 in tv: ecco tutti gli ospiti (Di domenica 4 ottobre 2020) Live- Non è la D’Urso torna in prima serata su Canale 5 oggi, domenica 4 ottobre 2020. A partire dalle ore 21.25 in diretta televisiva il programma condotto da Barbara d’Urso con la partecipazione di numerosi ospiti. Anche questa sera la celebre showgirl Mediaset offre ai telespettatori una puntata ricca di colpi di scena ed esclusive shock. Live- Non è la D’Urso, puntata 4 ottobre 2020: ospiti e temi di stasera Tanti gli ospiti, le esclusive e le interviste. Tra le tante esclusive ci si soffermerà sul caso di Gabriel Garko e Adua Del Vesco: parlerà l’ideatore dei finti gossip. E ancora, spazio a Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020)- Non è la D’Urso torna in prima serata su Canale 5 oggi, domenica 4. A partire dalle ore 21.25 in diretta televisiva il programma condotto da Barbara d’Urso con la partecipazione di numerosi. Anche questa sera la celebre showgirl Mediaset offre ai telespettatori una puntata ricca di colpi di scena ed esclusive shock.- Non è la D’Urso, puntata 4e temi diTanti gli, le esclusive e le interviste. Tra le tante esclusive ci si soffermerà sul caso di Gabriel Garko e Adua Del Vesco: parlerà l’ideatore dei finti gossip. E ancora, spazio a Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei ...

