Anticipazioni Il Segreto lunedì 5 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 4 ottobre 2020) Lunedì 5– Mauricio si confronta con Francisca: Mauricio è molto felice di potersi confrontare con la sua ex padrona nonostante ora le cose siano cambiate vista la sua posizione di prestigio. A tal proposito la donna appare fredda quasi come se il suo ruolo non le consentisse più di trattarlo alla mercé. Mauricio se ne accorge e prova a farle cambiare che tra di loro nulla è cambiato, ma sarà proprio così? L'articoloIllunedì 5News Programmi Tv.