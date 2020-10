Anticipazioni Il Segreto domenica 11 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 4 ottobre 2020)11– Adolfo interroga Juan: Adolfo si accorge che Juan è stato piuttosto sfuggente nei confronti di Huertas e non riesce a capirne il motivo. Così decide di parlare con il suo amico per capire cosa sta succedendo. Juan si mostrerà ancora una volta ritroso a dire la verità, lasciando intendere che il suo arrivo non è casuale…che cosa sta cercando? L'articolo News Programmi Tv.