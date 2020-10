Anti-malarici autoctoni | multinazionali e vaccini inefficienti | il paradosso della malaria in Africa raccontato nel docu-film La Febbre

(Di domenica 4 ottobre 2020) Davide contro Golia.contro resto del mondo. Produzione locale di un rimedio naturalemalarico (l’artemisia) contro Fondazione Gates, Organizzazione mondialesanità,del farmaco e i loro(Coartem su tutti). A guardare La, ilmentarioregista austriaca Katharina Weingartner, in anteprima italiana il 3 e il 4 ottobre al Festival Internazionale di Ferrara, si rimane umanamente ed eticamente sconvolti. Non c’è niente da fare. Nell’orientale, tra Uganda e Kenya, prima la colonizzazione militare ed economica, poi la recente affermazione del neoliberismo finanziario extracontinentale, hanno distrutto salute, presente e ...

Ultime Notizie dalla rete : Anti malarici

Il Fatto Quotidiano

ROMA – Nonostante la diffusione della pandemia, nella Repubblica Centrafricana (RCA) è la malaria la malattia con il più grave impatto sulla popolazione e la principale causa di morte per i bambini al ...Nonostante la diffusione del Covid-19, in Repubblica Centrafricana (Rca) è la malaria la malattia con il più grave impatto sulla popolazione e la principale causa di morte per i bambini al di sotto de ...