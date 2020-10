Annullata l'amichevole contro Piacenza a poche ore dall'inizio, l'Unieuro scende comunque in campo (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo l'annullamento dell'amichevole contro Piacenza a poche ore dall'inizio, l'Unieuro sceglie comunque di disputare una partita al palazzetto. E lo fa tramite un semplice test in famiglia, squadra ... Leggi su forlitoday (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo l'annullamento dell'ore, l'scegliedi disputare una partita al palazzetto. E lo fa tramite un semplice test in famiglia, squadra ...

Piacenza_Online : UCC Assigeco Piacenza comunica che, a causa della comparsa di sintomi simil-influenzali in un componente del gruppo… - BasketWorldLif1 : Assigeco Piacenza: Annullata l’amichevole contro Forlì - PiacenzaPress : Assigeco Piacenza, sintomi simil-influenzali in squadra: amichevole annullata contro Forlì - SportandoIT : Forlì, annullata l'amichevole contro Piacenza, si gioca 'in famiglia' - UCC_AssigecoPC : ??L’amichevole prevista per oggi pomeriggio sul parquet di Forlì è stata annullata in via precauzionale. ?? Tutti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Annullata amichevole Assigeco Piacenza, sintomi simil-influenzali: amichevole con Forlì annullata Piacenza24 A2 - Piacenza, annullata l'amichevole contro Forlì

UCC Assigeco Piacenza comunica che, a causa della comparsa di sintomi simil-influenzali in un componente del gruppo, l’amichevole prevista per oggi pomeriggio sul parquet di ...

Sintomi influenzali per un componente del gruppo, Assigeco annulla il test con Forlì

UCC Assigeco Piacenza comunica che, a causa della comparsa di sintomi simil-influenzali in un componente del gruppo, l’amichevole prevista per oggi ...

UCC Assigeco Piacenza comunica che, a causa della comparsa di sintomi simil-influenzali in un componente del gruppo, l’amichevole prevista per oggi pomeriggio sul parquet di ...UCC Assigeco Piacenza comunica che, a causa della comparsa di sintomi simil-influenzali in un componente del gruppo, l’amichevole prevista per oggi ...