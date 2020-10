Angela Maraventano: la leghista che dice che “La nostra mafia non ha più quel coraggio è quella sensibilità che aveva prima” (Di domenica 4 ottobre 2020) Angela Maraventano, ex senatrice della Lega, ieri a Catania sul palco della “Pontida del Sud” organizzata a sostegno di Matteo Salvini il giorno dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti ha parlato della “nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? – dice Angela Maraventano – non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”. La Maraventano, insieme Attilio Lucia, vice presidente della Lega a Lampedusa, sono stati denunciati alla ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020), ex senatrice della Lega, ieri a Catania sul palco della “Pontida del Sud” organizzata a sostegno di Matteo Salvini il giorno dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti ha parlato della “che ormai non ha piùla sensibilità echeprima. Dove sono? –– non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più ildi difendere il proprio territorio”. La, insieme Attilio Lucia, vice presidente della Lega a Lampedusa, sono stati denunciati alla ...

Una città blindata fin dalle 6 del mattino, Catania. In tribunale va in onda il processo a Matteo Salvini sul caso Gregoretti e il centro storico chiude fino all’ora della merenda per fare spazio alle ...

Una città blindata fin dalle 6 del mattino, Catania. In tribunale va in onda il processo a Matteo Salvini sul caso Gregoretti e il centro storico chiude fino all'ora della merenda per fare spazio alle ...L'ex senatrice leghista di Lampedusa accusa il governo di essere "complice" dei trafficanti di uomini. Poi le parole che hanno scatenato ...