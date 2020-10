Andrea Agnelli | le dichiarazioni del presidente | “Rispettiamo il protocollo”

Leggi su zon

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ilchiarisce la situazione ai microfoni di Sky Sport: “In questi casi si applica il protocollo della Figc approvato dal Cts” Ildella Juventus,, ha fatto chiarezza sulla situazione Napoli ai microfoni di Sky Sport. “Non mi devo fare un’idea, parliamo di argomenti tecnici. Facciamo chiarezza, abbiamo dei protocolli per le situazioni che stiamo vivendo. In questi casi si applica il protocollo della Figc approvato dal Cts. Si deve andare in isolamento fiduciario presso una struttura concordata con l’Asl per continuare ad allenarsi e giocare le partite. Quello che abbiamo fatto noi ieri. C’è molta chiarezza. La Federazione ha svolto un ottimo lavoro con il Ministero della Salute. Il protocollo ...