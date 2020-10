“Andrà tutto bene”, morto l’autore simbolo del Coronavirus (Di domenica 4 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fin articolo. Derek Mahon è morto a 78 anni, dopo una breve malattia la notte scorsa nella città irlandese di Cork. Lo scrittore nordirlandese è considerato uno dei poeti contemporanei di lingua inglese di maggiore originalità, con la sua voce che si è levata ostinatamente contro le tensioni e le violenze dell'Irlanda del Nord. Il mantra “Andrà tutto bene” All'inizio della pandemia di Coronavirus nello scorso marzo, Mahon lesse sulla tv pubblica irlandese, la sua iconica poesia "Andrà tutto bene", pubblicata nel 2011. Una poesia che è diventata un mantra in Irlanda durante il Covid, e uno slogan mondiale L’ironia e la malinconia Mahon tratteggiava nelle sue poesie la ... Leggi su howtodofor (Di domenica 4 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fin articolo. Derek Mahon èa 78 anni, dopo una breve malattia la notte scorsa nella città irlandese di Cork. Lo scrittore nordirlandese è considerato uno dei poeti contemporanei di lingua inglese di maggiore originalità, con la sua voce che si è levata ostinatamente contro le tensioni e le violenze dell'Irlanda del Nord. Il mantra “Andràbene” All'inizio della pandemia dinello scorso marzo, Mahon lesse sulla tv pubblica irlandese, la sua iconica poesia "Andràbene", pubblicata nel 2011. Una poesia che è diventata un mantra in Irlanda durante il Covid, e uno slogan mondiale L’ironia e la malinconia Mahon tratteggiava nelle sue poesie la ...

