Amministrative in Sicilia, l'affluenza alle 19 è del 21,29% (Di domenica 4 ottobre 2020) E' del 21,29% l'affluenza alle urne alle 12 nei 60 comuni della Sicilia nei quali si va al voto per la scelta dei sindaci e dei consiglieri comunali . In provincia di Messina alle 12 la media era un ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 4 ottobre 2020) E' del 21,29% l'urne12 nei 60 comuni dellanei quali si va al voto per la scelta dei sindaci e dei consiglieri comunali . In provincia di Messina12 la media era un ...

M5S_Europa : La notizia della sospensione del voto a Tremestieri, in #Sicilia, conferma che avevamo visto giusto e che la richie… - GazzettaDelSud : Amministrative in Sicilia, l'affluenza alle 12 è del 11,69%. Messinese sopra la media regionale: 13,25%… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Amministrative, in 700 mila alle urne in Sicilia: alla prova l'intesa giallorossa di Termini Imerese - Giancar70336148 : RT @M5S_Europa: La notizia della sospensione del voto a Tremestieri, in #Sicilia, conferma che avevamo visto giusto e che la richiesta di a… - palermomaniait : Elezioni amministrative in Sicilia: seggi aperti in 60 comuni - -