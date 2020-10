Ambiente | Moronese M5S | ' Orlando strumentalizza maltempo contro ' Terra mia'

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ciò che sta capitando in queste ore nel nostro Paese evidenzia in pieno la fragilità del nostro territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, idraulico, sismico e in ogni caso quanto sia necessaria la prevenzione per far fronte a tutte le calamità naturali. Quello che spiace davvero è vedere che c'è chi in maniera strumentale utilizza queste tragedie per qualche scopo politico che sinceramente non ho ben chiaro, dichiarando che la legge sul consumo del suolo è 'in ostaggio da due anni alla commissionedel Senato'. Mi viene da pensare però che, magari qualche nuovo provvedimento del ministro Costa desta preoccupazione? Forse la legge 'mia' che sta per arrivare fa paura? Visto che trattasi di un provvedimento sanzionatorio soprattutto nei confronti ...