Amazon, negli Usa oltre 19mila dipendenti positivi alla Covid. In Italia? «Azienda impentrabile come la Nasa» (Di domenica 4 ottobre 2020) negli Stati Uniti i lavoratori di Amazon sono riusciti ad ottenere un risultato in apparenza molto banale ma nei fatti per nulla scontato: sono riusciti a sapere quanti di loro si sono ammalati a causa del Coronavirus dall’inizio della pandemia. Il dato diffuso della società di Jeff Bezos è impressionante, anche se si tratta dell’1,44% dell’intera forza lavoro: parliamo di 19.816 casi confermati o sospetti su un totale di 1,37 milioni di dipendenti. Insomma ci sono più persone positive alla Covid negli stabilimenti Amazon che in tutta la Grecia. E parliamo soltanto degli Stati Uniti. Infatti in Italia non è dato a sapere quanti dipendenti Amazon abbiano contratto il ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020)Stati Uniti i lavoratori disono riusciti ad ottenere un risultato in apparenza molto banale ma nei fatti per nulla scontato: sono riusciti a sapere quanti di loro si sono ammalati a causa del Coronavirus dall’inizio della pandemia. Il dato diffuso della società di Jeff Bezos è impressionante, anche se si tratta dell’1,44% dell’intera forza lavoro: parliamo di 19.816 casi confermati o sospetti su un totale di 1,37 milioni di. Insomma ci sono più persone positivestabilimentiche in tutta la Grecia. E parliamo soltanto degli Stati Uniti. Infatti innon è dato a sapere quantiabbiano contratto il ...

_Fab1ana_ : A forza di essere molto informato so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi sbloccare i miei blocchi al… - infoiteconomia : Quasi 20 mila dipendenti Amazon positivi al coronavirus negli Usa - infoiteconomia : Amazon, quasi 20.000 dipendenti positivi al coronavirus negli USA - VirgiBooksUK : RT @VirgiBooksUK: Siamo fieri di portare in Italia per la prima volta l'autrice #Bestseller @USATODAY @gemmajames80, con una serie #fantasy… - VirgiBooksUK : Siamo fieri di portare in Italia per la prima volta l'autrice #Bestseller @USATODAY @gemmajames80, con una serie… -