L'Asl ha bloccato la partenza del Napoli per Torino, ma anche la possibilità, per i calciatori azzurri, di unirsi alle rispettive Nazionali. Nessuno può lasciare la città, l'autorità sanitaria è stata chiara. Altrimenti c'è l'ipotesi di reato ai danni del club. Il provvedimento dell'Asl, scrive su Twitter Carlo Alvino, ha particolarmente amareggiato i nazionali del Napoli. Il più colpito è stato Rrahmani. Il calciatore, neo acquisto del Napoli, ci teneva molto a giocare Kosovo-Macedonia. Il provvedimento della ASL che impedisce agli azzurri di viaggiare ha molto amareggiato tutti i nazionali. Particolarmente colpito emotivamente dalla decisione è apparso Amir Rrahmani che ci teneva tantissimo a giocare la partita.

napolista : Alvino: "#Napoli, #Rrhamani molto colpito per lo stop dell'#Asl ai nazionali" Su Twitter. Il calciatore "ci teneva molto a giocare Kosovo-Macedonia"

