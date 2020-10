Alluvioni al nord, 2 morti e 1 disperso. Si teme per le nuove precipitazioni annunciate nel pomeriggio (Di domenica 4 ottobre 2020) Paesi isolati, strade interrotte e tre ponti crollati. Le situazioni più gravi in Piemonte, dove si contano danni in 108 comuni e in Val d'Aosta dove rimane l'allerta prolungata sino a domani. In ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) Paesi isolati, strade interrotte e tre ponti crollati. Le situazioni più gravi in Piemonte, dove si contano danni in 108 comuni e in Val d'Aosta dove rimane l'allerta prolungata sino a domani. In ...

