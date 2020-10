Allerta Meteo Veneto: ancora rovesci, i fiumi Adige e Tagliamento osservati speciali (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra il pomeriggio di oggi ed il primo mattino di domani, lunedì 5 ottobre, il Meteo indica che in Veneto sono previste ancora delle precipitazioni diffuse, più consistenti sulle zone montane, pedemontane ed alta pianura. Sono attesi rovesci intensi e locali temporali su Prealpi e pianura centro-nord, e la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. In alcuni bacini idrografici l’attenzione rimane alta: nei tratti regionali dei fiumi Adige e Tagliamento è in transito una piena dovuta alle precipitazioni occorse ieri, e l’evento piovoso atteso per le prossime ore genererà negli stessi corsi d’acqua una seconda ondata di piena, probabilmente più sostenuta della ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra il pomeriggio di oggi ed il primo mattino di domani, lunedì 5 ottobre, ilindica che insono previstedelle precipitazioni diffuse, più consistenti sulle zone montane, pedemontane ed alta pianura. Sono attesiintensi e locali temporali su Prealpi e pianura centro-nord, e la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. In alcuni bacini idrografici l’attenzione rimane alta: nei tratti regionali deiè in transito una piena dovuta alle precipitazioni occorse ieri, e l’evento piovoso atteso per le prossime ore genererà negli stessi corsi d’acqua una seconda ondata di piena, probabilmente più sostenuta della ...

RegLiguria : [4/10-10.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scattata alle 10 l'allerta meteo GIALLA per temporali e piogge diffuse sulle zone… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - Corriere : Maltempo, Piemonte e Liguria chiedono lo stato d’emergenza: allerta meteo al Nord, caldo al Sud - Lupotto19 : @BernardoPeduto Si viaggia su frasi fatte così come è uscito tuttosport con la storia dell allerta meteo, della sal… - ProtCivComuneFi : Bollettino del 04/10/2020 – Allerta Meteo Codice Giallo per Rischio TEMPORALI FORTI dalle o #firenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Maltempo, trovati 2 cadaveri tra detriti della mareggiata a Sanremo. Piemonte e Liguria chiedono lo stato... Corriere della Sera Maltempo, Protezione Civile Lazio: "Allerta meteo GIALLA per le prossime 24 ore"

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica ...

Allerta meteo arancione in Versilia e tutte le zone della provincia di Lucca

La Regione Toscana ha emesso un’allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (domenica 4) alle 6 di domani (lunedì 5) per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali in tutte le zone ...

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica ...La Regione Toscana ha emesso un’allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (domenica 4) alle 6 di domani (lunedì 5) per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali in tutte le zone ...