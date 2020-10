Allerta Meteo Toscana: criticità arancione sul nordovest della regione (Di domenica 4 ottobre 2020) La Protezione civile della Toscana ha diramato l’Allerta Meteo codice arancione in cinque delle ventiquattro aree in cui è suddivisa la regione: la criticità è arancione sull’intero nordovest della Toscana, ovvero su Lunigiana, Serchio Garfagnana, Serchio Lucchesia, Serchio Costa e Versilia, con validità a partire dalle 18 di oggi, domenica 4 ottobre, fino alle 6 di domani, lunedì 5 ottobre. Sul resto del territorio permane l’Allerta gialla. La Toscana sarà interessata da forti perturbazioni in arrivo dalla Francia con precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che interesseranno le zone di nordovest ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) La Protezione civileha diramato l’codicein cinque delle ventiquattro aree in cui è suddivisa la: la criticità èsull’intero, ovvero su Lunigiana, Serchio Garfagnana, Serchio Lucchesia, Serchio Costa e Versilia, con validità a partire dalle 18 di oggi, domenica 4 ottobre, fino alle 6 di domani, lunedì 5 ottobre. Sul resto del territorio permane l’gialla. Lasarà interessata da forti perturbazioni in arrivo dalla Francia con precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che interesseranno le zone di...

PROV. DI LUCCA – La Regione Toscana ha emesso un’allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di domenica 4 alle 6 di lunedì 5 ottobre per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali in tutte ...

Si allunga l'allerta meteo a Firenze e nel fiorentino. L'allerta meteo in codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico nel cosiddetto ‘reticolo minore’, che riguarda i corsi d’acqua ...

Si allunga l'allerta meteo a Firenze e nel fiorentino. L'allerta meteo in codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico nel cosiddetto 'reticolo minore', che riguarda i corsi d'acqua ...