Allerta Meteo | nuovo fronte di maltempo in Piemonte e Liguria | 50mm di pioggia sulle colline di Genova | atteso forte vento e grandine nella notte LIVE

Torna l'incubo maltempo in Liguria e in Piemonte dopo un fine settimana terribile che al momento non sembra ancora terminare. Nei giorni scorsi le forti piogge hanno devastato entrambe le regioni: solo nella giornata di venerdì 2 Ottobre sono caduti 586mm di pioggia a Limone, mentre è esondato il Tanaro e la provincia di Cuneo ha registrato gravi danni. In Liguria i venti viaggiavano nella stessa sera a una velocità di 150 Km/h, causando danni nell'Imperiese. Anche Viareggio non è stata risparmiata dal maltempo. E adesso, che sta ricominciando a piovere, la notte fa paura. sulle colline di Genova stanno già cadendo 50mm di pioggia.

RegLiguria : [4/10-10.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scattata alle 10 l'allerta meteo GIALLA per temporali e piogge diffuse sulle zone… - GiovanniToti : Questa è un’edizione del @SaloneNautico non semplice ma che nonostante il coronavirus, l'allerta meteo e le polemic… - Corriere : Maltempo, Piemonte e Liguria chiedono lo stato d’emergenza: allerta meteo al Nord, caldo al Sud - malinca73 : RT @tg2rai: Allerta #meteo. In #Liguria recuperati i corpi di 5 dispersi. Si contano i danni per il #maltempo nel nord ovest. Migliaia gli… - Ralfmacher : Orribile!!! @mikytooday1 Ma non avete gli allerta meteo e avvisi dalla Regione??? -

Genova - Dopo le deboli precipitazioni che nella notte hanno interessato il levante della Liguria, la valutazione delle ultime uscite modellistiche ha portato Arpal a prolungare così l’allerta gialla ...

Per le prossime ore attese "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente ...

Genova - Dopo le deboli precipitazioni che nella notte hanno interessato il levante della Liguria, la valutazione delle ultime uscite modellistiche ha portato Arpal a prolungare così l'allerta gialla. Per le prossime ore attese "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".