Allerta Meteo Lazio | criticità gialla da oggi pomeriggio per 24 ore

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l': precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di Allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni ...

Meteo Palermo: discreto domenica, variabile lunedì, qualche possibile rovescio martedì

Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. lunedì, 5 ottobre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la ...

