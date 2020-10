Allerta Meteo Estofex, allarme di livello 2 per Nord Italia e regioni tirreniche: nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forte vento e tornado (Di domenica 4 ottobre 2020) Allerta Meteo – Dopo aver devastato il Nord Italia con piogge senza precedenti, il maltempo non allenta la presa sul nostro Paese. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 e 2 per Italia settentrionale e occidentale, Francia sudorientale (inclusa la Corsica), Svizzera meridionale, Austria meridionale, Slovenia costiera, Croazia costiera, Montenegro e Albania settentrionale per nubifragi (principalmente nelle montagne), grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado (principalmente nelle aree costiere e al largo). livello 1 per parti della Polonia ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020)– Dopo aver devastato ilcon piogge senza precedenti, il maltempo non allenta la presa sul nostro Paese.(European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’di1 e 2 persettentrionale e occidentale, Francia sudorientale (inclusa la Corsica), Svizzera meridionale, Austria meridionale, Slovenia costiera, Croazia costiera, Montenegro e Albania settentrionale per(principalmente nelle montagne),di, forti raffiche di(principalmente nelle aree costiere e al largo).1 per parti della Polonia ...

