Allerta Coronavirus in Francia, oggi il governo decide se chiudere bar e ristoranti a Parigi (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il record di contagi registrato ieri, il governo francese potrebbe annunciare oggi la chiusura dei bar di Parigi a partire dalla prossima settimana, con i ristoranti che sperano ancora di scongiurare la misura grazie a un protocollo sanitario rafforzato. Gli ultimi dati nazionali mostrano che l’epidemia non si ferma, con quasi 17mila casi positivi rilevati in 24 ore. Nella regione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il record di contagi registrato ieri, ilfrancese potrebbe annunciarela chiusura dei bar dia partire dalla prossima settimana, con iche sperano ancora di scongiurare la misura grazie a un protocollo sanitario rafforzato. Gli ultimi dati nazionali mostrano che l’epidemia non si ferma, con quasi 17mila casi positivi rilevati in 24 ore. Nella regione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

GiovanniToti : Questa è un’edizione del @SaloneNautico non semplice ma che nonostante il coronavirus, l'allerta meteo e le polemic… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Parigi, Lione e Lille verso 'allerta massima' #ANSA - danieledann1 : ?? #Coronavirus: A #Latina 73 nuovi casi in 24 ore. Asl: “Uscire solo se necessario”. I contagi sono distribuiti in… - Profilo3Marco : RT @GiovanniToti: Questa è un’edizione del @SaloneNautico non semplice ma che nonostante il coronavirus, l'allerta meteo e le polemiche ver… - LatinaQTW : Bomba Coronavirus su Latina e provincia. 73 nuovi casi positivi, schizza la soglia di allerta -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Coronavirus Coronavirus: allerta in Ue, serve coordinamento ANSA Nuova Europa PIEMONTE – Ancora allerta gialla; attese precipitazioni intense

L'Arpa conferma l'allerta gialla nel nord del Piemonte, nella pianura settentrionale Attese precipitazioni più intense sulla parte nord e su quella sud ...

COVID-19, Speranza: “La priorità è la salute, non il calcio”

Il Ministro Speranza frena sulla riapertura degli stadi: "La prudenza ci ha portato a una situazione che è migliore di altri Paesi".

L'Arpa conferma l'allerta gialla nel nord del Piemonte, nella pianura settentrionale Attese precipitazioni più intense sulla parte nord e su quella sud ...Il Ministro Speranza frena sulla riapertura degli stadi: "La prudenza ci ha portato a una situazione che è migliore di altri Paesi".