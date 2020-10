Alfa Romeo 159 e Brera - Le belle milanesi disegnate da Giugiaro - FOTO GALLERY (Di domenica 4 ottobre 2020) Non è stato facile per la 159 prendere il posto della 156, la berlina che al termine degli anni 90 aveva segnato una decisa svolta per lAlfa Romeo. Proprio per questo, il design della vettura era stato affidato al maestro Giorgetto Giugiaro, che avrebbe ripreso diversi elementi stilistici del prototipo Brera, talmente riuscito da convincere i vertici del gruppo Fiat già allepoca poco inclini alle nicchie di mercato ad autorizzarne la produzione di serie. Le due auto, la berlina e la coupé, arrivarono entrambe sul mercato nellautunno del 2005, cioè quindici anni fa, distinguendosi dalla concorrenza per il loro stile accattivante e originale, oltre che per un comportamento stradale in linea con la storia del marchio. Peccato solo per il peso eccessivo, superiore a quello dei prodotti ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 ottobre 2020) Non è stato facile per la 159 prendere il posto della 156, la berlina che al termine degli anni 90 aveva segnato una decisa svolta per l. Proprio per questo, il design della vettura era stato affidato al maestro Giorgetto, che avrebbe ripreso diversi elementi stilistici del prototipo, talmente riuscito da convincere i vertici del gruppo Fiat già allepoca poco inclini alle nicchie di mercato ad autorizzarne la produzione di serie. Le due auto, la berlina e la coupé, arrivarono entrambe sul mercato nellautunno del 2005, cioè quindici anni fa, distinguendosi dalla concorrenza per il loro stile accattivante e originale, oltre che per un comportamento stradale in linea con la storia del marchio. Peccato solo per il peso eccessivo, superiore a quello dei prodotti ...

rtl1025 : ?? #MickSchumacher in Formula 1 almeno per un giorno. Il figlio di Michael #Schumacher debutterà nel Circus nelle Li… - dinoadduci : Alfa Romeo 159 e Brera - Le belle milanesi disegnate da Giugiaro FOTO GALLERY - 4cylinder1750 : RT @alfamale87: The ultimate contemporary Alfa Romeo? - motorboxcom : #F1 L'#AlfaRomeo verso una coppia pilota da sogno per i tifosi della #Ferrari: l'iridato 2008 #Raikkonen con il fig… - moneypuntoit : ?? Alfa Romeo: presente difficile ma il futuro fa sperare ?? -