Alessio Boni spiega perché ha sfilato a Venezia col figlio neonato in braccio

Qualche settimana fa ha fatto molto scalpore la passerella di Alessio Boni all'ultima edizione del Festival di Venezia. L'attore ha calcato il red carpet della kermesse cinematografica con la compagna, la giornalista Nina Verdelli, e col figlio di pochi mesi Lorenzo. Una scelta che ha ha fatto discutere parecchio e che qualcuno ha bollato come …

ClarabellaBest : RT @bubinoblog: DA NOI A RUOTA LIBERA E DOMENICA LIVE: CAROLYN SMITH, ALESSIO BONI, IL RICORDO DI GIGI SABANI E DONATELLA MILANI https://t.… - rosarialom : RT @mariazang_: Comunque un amico dica ad Alessio Boni che no, nella vita possono anche non aversi figli. Così, per dire. #DaNoiARuotaLibe… - SarthBiecura : Ho appena seguito, per puro caso, l’intervista fatta ad Alessio Boni su Rai 1, me so innamorata. Potrebbe raccontar… - fasciaprotetta : La Fialdini si commuove con le parole di Alessio Boni. Ci piace. #danoiaruotalibera - Preci14971514 : La cosa più bella che un padre può fare per un figlio è amare la mamma. Che verità che ha detto Alessio Boni. #aruotalibera -

