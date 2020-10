Al Food and Science di Mantova Syngenta porta suo format 'Scienza Aperta' (Di domenica 4 ottobre 2020) Mantova, 4 ott. (Adnkronos) - Non vanno mangiati carboidrati la sera. Lo zucchero viene sbiancato con agenti chimici, acqua e limone al mattino depurano l'organismo. Potremmo andare avanti per ore. Sono le verità che ognuno di noi ha sentito dire o ha letto sull'alimentazione. Ebbene nessuna di queste è vera. Per sfatare questi miti ormai da 5 edizioni, Syngenta, leader mondiale dell'Agro-business organizza Scienza Aperta, un evento annuale in cui produttori, consumatori e ricercatori scientifici possono confrontarsi sull'alimentazione e su come raccontare un mondo delicato, dove le fake news sono all'ordine del giorno. ( Protagonisti di questa edizione sono stati i ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato al quizzone, un test interattivo con domande a scelta multipla lette dal palco in cui si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020), 4 ott. (Adnkronos) - Non vanno mangiati carboidrati la sera. Lo zucchero viene sbiancato con agenti chimici, acqua e limone al mattino depurano l'organismo. Potremmo andare avanti per ore. Sono le verità che ognuno di noi ha sentito dire o ha letto sull'alimentazione. Ebbene nessuna di queste è vera. Per sfatare questi miti ormai da 5 edizioni,, leader mondiale dell'Agro-business organizza, un evento annuale in cui produttori, consumatori e ricercatori scientifici possono confrontarsi sull'alimentazione e su come raccontare un mondo delicato, dove le fake news sono all'ordine del giorno. ( Protagonisti di questa edizione sono stati i ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato al quizzone, un test interattivo con domande a scelta multipla lette dal palco in cui si ...

al Food and Science Festival, Syngenta ha portato anche un suo progetto legato al sociale. Si chiama Valelapena, ovvero il vino prodotto con le uve coltivate dai detenuti all’interno della Casa di ...

