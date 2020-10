Africa | il reporter-scrittore Van Beemen | “Disumane multinazionali”

(Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – Se gli si chiede dello sfruttamento di ragazze mandate in bar e discoteche con vestiti succinti a promuovere il marchio l’amministratore delegato di Heineken risponde che “la sensibilita’ verso le molestie del movimento ‘Me Too’ e’ cosa occidentale e che in Africa la si pensa diversamente”. A parlare e’ Olivier van Beemen, giornalista e autore olandese. Per descrivere l’operato della multinazionale della birra nel continente, ricorda piu’ volte le testimonianze delle “promoter”.

La prima volta che Heineken mi ha stupito è stato in Tunisia, all’inizio del 2011, quando per un giornale di economia olandese stavo coprendo la rivoluzione dei gelsomini e la caduta del presidente Be ...Intervista all'autore del libro-accusa "Heineken in Africa", uscito in Italia per Add edizioni: dallo sfruttamento delle ragazze per il marketing al comportamento durante il genocidio in Ruanda ...