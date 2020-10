“Adua ha mentito anche su Garko, ho letto i messaggi” – nuove accuse di Tarallo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip ha dichiarato che durante il suo periodo più buio ha combattuto contro la depressione e l’anoressia e che Gabriel Garko le è stato molto vicino. Ieri sera Alberto Tarallo a Non è L’Arena ha messo in dubbio la sincerità dell’attrice de L’Onore e il Rispetto. Il famoso produttore ha detto di aver letto dei messaggi che la Del Vesco inviava a Teodosio Losito, in cui si lamentava del comportamento di Garko. “Non vedo come possa dire che Gabriel Garko l’abbia aiutata. Perché dico questo? Non capisco come lui le sia stato vicino. Lo dico perché ho letto nei messaggi, nella chat che lei si lamentava con Teo proprio per l’atteggiamento di Gabriel. Io l’ho aiutata molto ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 ottobre 2020) Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip ha dichiarato che durante il suo periodo più buio ha combattuto contro la depressione e l’anoressia e che Gabrielle è stato molto vicino. Ieri sera Albertoa Non è L’Arena ha messo in dubbio la sincerità dell’attrice de L’Onore e il Rispetto. Il famoso produttore ha detto di averdei messaggi che la Del Vesco inviava a Teodosio Losito, in cui si lamentava del comportamento di. “Non vedo come possa dire che Gabriell’abbia aiutata. Perché dico questo? Non capisco come lui le sia stato vicino. Lo dico perché honei messaggi, nella chat che lei si lamentava con Teo proprio per l’atteggiamento di Gabriel. Io l’ho aiutata molto ...

