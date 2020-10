Adua Del Vesco svuota il sacco: “Sono stanca di coprire gli altri, basta” (Di domenica 4 ottobre 2020) Adua Del Vesco ha deciso di svuotare il sacco al Grande Fratello Vip e parlando con Matilde Brandi ha confessato di essere stanca di “coprire gli altri” e di aver “rinunciato agli anni più belli” della sua vita proprio per “coprire” gli altri. “Sono anni che mi vedono soffrire per gli altri, ora stop. Non posso portare il peso dei problemi degli altri. Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega un cavolo di cosa ... Leggi su biccy (Di domenica 4 ottobre 2020)Delha deciso dire ilal Grande Fratello Vip e parlando con Matilde Brandi ha confessato di esseredi “gli” e di aver “rinunciato agli anni più belli” della sua vita proprio per “” gli. “Sono anni che mi vedono soffrire per gli, ora stop. Non posso portare il peso dei problemi degli. Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita pergli. Ora basta. Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega un cavolo di cosa ...

