Adua Del Vesco: "Basta menzogne, lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo" (Di domenica 4 ottobre 2020) Quella di lunedì 5 ottobre 2020 si preannuncia un'altra scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco, in un momento di confidenze con Dayane Mello e Matilde Brandi, ha fatto sapere che nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini farà delle importanti rivelazioni. L'attrice siciliana ha dichiarato di volersi togliere un peso e … L'articolo Adua Del Vesco: "Basta menzogne, lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo" proviene da Gossip e Tv.

