A cosa pensa Donald Trump

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ail presidente, nel suo letto d’ospedale al Walter Reed di Bethesda, Washington DC, l’ospedale dedicato all’ufficiale medico che, nell’Ottocento, scoprì come la trasmissione della febbre gialla avvenga via zanzare? A guarire, settantenne ricoverato per Covid-19, sovrappeso, con un rischio fatalità che la medicina stima a 4,5%? Alla sfida temeraria lanciata fino a martedì scorso, “il virus non colpisce nessuno”, o ai 421 milioni di dollari che deve presto restituire, secondo il fisco IRS, con garanzia personale ? Alla strategia di pace per il Medio Oriente che suo genero Jared Kushner guida per lui, e che ha portato al “Patto di Abramo” fra Emirati, Bahrain e Israele? Al fratello minore Robert, cui pare fosse legato, ...