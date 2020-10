Zielinski positivo, la A teme un altro Genoa (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggi altro giro di tamponi al Napoli prima della partenza per il big-match di domani sera a Torino. Il rischio di un focolaio nascosto Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Oggigiro di tamponi al Napoli prima della partenza per il big-match di domani sera a Torino. Il rischio di un focolaio nascosto

Zielinski positivo, la A teme un altro Genoa

Oggi altro giro di tamponi al Napoli prima della partenza per il big-match di domani sera a Torino. Il rischio di un focolaio nascosto ...

