Yakuza: Like A Dragon, gameplay e crostacei nel nuovo podcast di Xbox (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo una discreta attesa, presto potremo finalmente mettere la mani su Yakuza: Like a Dragon, settimo capitolo ufficiale della longeva serie action game di SEGA, che stravolge completamente il gameplay classico per qualcosa di nuovo e inaspettato.Like a Dragon mette da parte l'anima beat em up della serie originale in favore di un gameplay JRPG, dotato di tutto quello che ci si può aspettare da un genere simile, come classi, attacchi speciali, evocazioni, tecniche e chi più ne ha, più ne metta.Nell'ultimo episodio del podcast di Xbox, abbiamo avuto modo di ammirare oltre 20 minuti di gameplay in inglese, legati ad una missione speciale dedicata a...un'aragosta di nome Nancy. Vi ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo una discreta attesa, presto potremo finalmente mettere la mani su, settimo capitolo ufficiale della longeva serie action game di SEGA, che stravolge completamente ilclassico per qualcosa die inaspettato.mette da parte l'anima beat em up della serie originale in favore di unJRPG, dotato di tutto quello che ci si può aspettare da un genere simile, come classi, attacchi speciali, evocazioni, tecniche e chi più ne ha, più ne metta.Nell'ultimo episodio deldi, abbiamo avuto modo di ammirare oltre 20 minuti diin inglese, legati ad una missione speciale dedicata a...un'aragosta di nome Nancy. Vi ...

Yakuza: Like A Dragon arriverà tra circa un mese ed oggi il gioco si è mostrato in un gameplay assurdo che ha a che fare con dei crostacei Dopo un’attesa molto lunga, il mese prossimo vedrà finalmente ...

