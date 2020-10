Xbox Series X, problemi di scorte nel Regno Unito e nel Microsoft Store (Di sabato 3 ottobre 2020) Xbox Series X/S e PlayStation 5 stanno per approdare sul mercato e, con loro, la next-gen potrà finalmente iniziare. Com'è comprensibile, sono moltissimi i giocatori che vogliono mettere le mani su questi portentosi hardware, ma i loro desideri sono ostacolati dalla dura realtà: le console non saranno disponibili per tutti al day one.Fra la pandemia di COVID-19 che ha rallentato la produzione e l'incredibile domanda superiore alle aspettative, i primi stock di console next-gen sono già esauriti praticamente in tutto il mondo e, giorno dopo giorno, raccogliamo segnalazioni di tutto esaurito.Questa volta è il turno di Xbox e del Regno Unito, dove uno dei rivenditori più popolari, ShopTo, ha comunicato ad alcuni sfortunati utenti che non riceveranno la console il ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 ottobre 2020)X/S e PlayStation 5 stanno per approdare sul mercato e, con loro, la next-gen potrà finalmente iniziare. Com'è comprensibile, sono moltissimi i giocatori che vogliono mettere le mani su questi portentosi hardware, ma i loro desideri sono ostacolati dalla dura realtà: le console non saranno disponibili per tutti al day one.Fra la pandemia di COVID-19 che ha rallentato la produzione e l'incredibile domanda superiore alle aspettative, i primi stock di console next-gen sono già esauriti praticamente in tutto il mondo e, giorno dopo giorno, raccogliamo segnalazioni di tutto esaurito.Questa volta è il turno die del, dove uno dei rivenditori più popolari, ShopTo, ha comunicato ad alcuni sfortunati utenti che non riceveranno la console il ...

