WhatsApp | truffa buoni spesa da 200 o 250 euro | fate molta attenzione

Leggi su yeslife

(Di sabato 3 ottobre 2020) Sui cybercriminali sono tornati in azione con ladeidal valore di 200 o 250: vediamo come evitarla Che girino truffe sunon è certo una novità. D’altronde la famosa app di messaggistica istantanea è uno dei canali più immediati e gratuiti per raggiungere moltissime persone. Lo sanno … L'articolo proviene da YesLife.it.