Whatsapp, spunta la truffa dei buoni spesa da 200 euro: i dettagli

Nelle ultime settimane molti utenti di Whatsapp stanno segnalando una truffa legata a dei buoni spesa di 200 e 250 euro: i dettagli

Whatsapp è la piattaforma per la messaggistica istantanea leader nel mondo. Ogni giorno nelle chat si consumano miliardi di messaggi a livello mondiale. In alcuni casi, però, bisogna stare anche attenti alle … L'articolo proviene da .

Kintsugi____ : @Julio_Arnes Togliere la spunta blu di whatsapp salva la vita. - fallingss : Madonna che urto quelli che non hanno la spunta blu su whatsapp,, IO COME CAPISCO CHE MI HAI LETTO OOO Si… - our_eyes_tell : WhatsApp quando ci evolviamo e mi fai ascoltare gli audio delle persone senza spunta blu così posso sapere cosa vog… - sportface2016 : #Foggia, #Capuano si dimette per motivi personali: ma spunta un audio su whatsapp - areanapoliit : Capuano, incredibile a Foggia: ufficiale l'addio del tecnico! Spunta un audio su Whatsapp -

