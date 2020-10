Weekend LBA

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tutto pronto per la seconda giornata di LBA, in corso tra oggi e domani. Il calendario vede le favorite Virtus Bologna e Milano in competizione con due squadre toste come Brescia e Treviso. Dopo la vittoria di ieri in Eurolega le scarpette rosse sono chiamate all’ennesima prova di forza privi di Kevin Punter uno degli elementi di spicco fin qui della formazione allenata da Ettore Messina. Stesso sforzo viene chiesto a Teodosic e compagni che dovranno affrontare una squadra aggressiva come quella di Brescia. Le vu nere partono decisamente tra le favorite anche se alternano attimi di grande pallacanestro a momenti di black out. Sforzo ancora più grosso per l’altra bolognese, la Fortitudo, che se la vedrà contro la Varese di Luis Scola. Giocatore senza tempo, viste le grandi performance riportate nonostante i 40 anni suonati. Altra sfida interessante quella tra la ...