Volley, Superlega 2020/2021: Milano si prende il derby lombardo, Monza sconfitta 3-1 (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Allianz Milano si prende il derby lombardo in casa della Vero Volley Monza per 1-3 (22-25 25-21 19-25 20-25), in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile. Gara equilibrata, con belle giocate da ambo le parti. Punto su punto Monza Milano si affrontano senza risparmiarsi. Prima Ishikawa poi Sedlacek per il 7-7. Galassi porta avanti Monza, poi il tentativo di Maar che si va ad infrangere sul muro brianzolo. Ancora Galassi protagonista per Monza con un primo tempo poi con un muro vincente. Patry punge per il 18-17, poi Federici trova il mani out. Holt è incontenibile col suo attacco per il 20-18. Ishikawa firma il pari, poi Maar il sorpasso. Ishikawa concede il break ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Allianzsiilin casa della Veroper 1-3 (22-25 25-21 19-25 20-25), in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile. Gara equilibrata, con belle giocate da ambo le parti. Punto su puntosi affrontano senza risparmiarsi. Prima Ishikawa poi Sedlacek per il 7-7. Galassi porta avanti, poi il tentativo di Maar che si va ad infrangere sul muro brianzolo. Ancora Galassi protagonista percon un primo tempo poi con un muro vincente. Patry punge per il 18-17, poi Federici trova il mani out. Holt è incontenibile col suo attacco per il 20-18. Ishikawa firma il pari, poi Maar il sorpasso. Ishikawa concede il break ...

RaiSport : #Pallavolo ?? Dopo due esordi vittoriosi nella prima giornata di #SuperLega, #Monza e #Milano sono pronte a tornare… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley #Superlega @PowervolleyMI super Ishikawa, il derby va a Milano - natchayin : RT @pilloledivolley: 2ª RS: Milano fa suo il derby lombardo espugnando Monza per 3-1 e per un notte dorme in vetta alla classifica. 22 punt… - hidemi_ru : RT @PowervolleyMI: ?? | START ?? ? Via al derby: ecco la starting six dell'Allianz Powervolley Milano contro Monza! ?? ? #Superlega #MonzaMi… - Gazzetta_it : #VcomeVolley #Superlega @PowervolleyMI super Ishikawa, il derby va a Milano -