"Voglio farcela!". Il cantante positivo al coronavirus: è lui a annunciarlo (Di sabato 3 ottobre 2020) Ancora un caso di coronavirus che colpisce un personaggio famoso. Vi abbiamo raccontato della positività del conduttore de 'Le Iene', Giulio Golia, ora invece è la volta di un cantante la cui canzone è stata ascoltata da milioni di italiani soprattutto durante la fase del lockdown. Stiamo parlando di Andrea Sannino, l'artista originario di Napoli ed autore del brano 'Abbracciame'. Veniva cantata a squarciagola da moltissime persone in particolare nei durissimi mesi di marzo e aprile. Lo stesso musicista ha comunicato a tutti i suoi fan di aver contratto la malattia. Nel post pubblicato sul social network Facebook ha deciso di rasserenare i suoi seguaci, precisando di aver avuto qualche linea di febbre nei giorni scorsi. Per quel motivo aveva deciso di restare spontaneamente in isolamento domiciliare e ...

