Viktor Orbán rilancia la sua guerra culturale all'Europa

Il primo ministro ungherese ha pubblicato un manifesto in cui rivendica le sue posizioni illiberali: per lui Stati Uniti e l'Italia sono decisivi nella sfida dell'estrema destra al progetto europeo.

