VIDEO | Venezia, si alzano le barriere del Mose: dislivello di 40 cm tra mare e laguna (Di sabato 3 ottobre 2020) VENEZIA – Le barriere del Mose sono chiuse. Le operazioni di innalzamento sono iniziate attorno alle 8.35 di questa mattina e sono terminate pochi minuti dopo le 10, mentre sulla laguna infuria un forte acquazzone. Il dislivello tra mare e laguna, in questo momento, e' di circa 40 centimetri.

