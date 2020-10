“Verissimo”, Gabriel Garko: “Per lavoro ho dimenticato me stesso” (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo il coming out della scorsa settimana al GF Vip, l’attore è stato intervistato a “Verissimo” “Ho sofferto, ma forse ne è valsa la pena. Ho creato un bel film, che oggi forse è distrutto”. Così ha dichiarato Gabriel Garko, che è stato questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo“. Dopo aver fatto coming out dagli studi del reality Grande Fratello Vip, oggi si è aperto a raccontare di sé negli studi di Canale 5. Visibilmente emozionato Garko ha parlato anche del suo nuovo amore. Prima ancora ha raccontato di una storia avuta in passato con un ragazzo di nome Riccardo, che è riuscito a stargli accanto per undici anni rispettandolo e supportandola. “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi – ha detto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo il coming out della scorsa settimana al GF Vip, l’attore è stato intervistato a “Verissimo” “Ho sofferto, ma forse ne è valsa la pena. Ho creato un bel film, che oggi forse è distrutto”. Così ha dichiarato, che è stato questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo“. Dopo aver fatto coming out dagli studi del reality Grande Fratello Vip, oggi si è aperto a raccontare di sé negli studi di Canale 5. Visibilmente emozionatoha parlato anche del suo nuovo amore. Prima ancora ha raccontato di una storia avuta in passato con un ragazzo di nome Riccardo, che è riuscito a stargli accanto per undici anni rispettandolo e supportandola. “Quattordici anni fa ho rotto gli schemi – ha detto ...

LullabytoLou : RT @wakemeupfrom: 'Perché un uomo etero può interpretare il ruolo di un gay e vincere l'Oscar e un attore gay non può interpretare il ruolo… - MariannaPrato : RT @connje_: Secondo me la Toffanin è molto a disagio, come Gabriel. Forse per la questione Ares, forse perché ci sono altre cose che non p… - MariannaPrato : RT @BiasiErika: 'Mi è stato detto che con un determinato orientamento sessuale non potevo fare quel lavoro'?? Mi si spezza il cuore sia per… - MariannaPrato : RT @commentacose: 'Perché un etero che interpreta un gay può vincere l'Oscar ma un gay non può interpretare un etero?' 'Dovremmo iniziare… - juliamoony_ : RT @crmrt1: E comunque Gabriel Garko resterà per sempre la mia prima crush ?? #GFVIP #Verissimo #gabrielgarko -

