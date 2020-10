Venezia, si alza il Mose: Piazza San Marco all’asciutto. Commercianti: “Eravamo preparati al peggio. Ora speriamo che continui a funzionare” (Di sabato 3 ottobre 2020) Al momento del picco di marea previsto stamane, Piazza San Marco è rimasta completamente all’asciutto, a parte una piccolissima pozzanghera. Per la prima volta infatti le paratoie del Mose si sono sollevate e hanno protetto Venezia dalòl’acqua alta. Il funzionamento del Mose ha permesso di evitare l’allagamento del ‘salotto buono di Venezia. In Piazza tanti turisti e curiosi. Solo per gioco in molti sono saliti sulle passerelle normalmente utilizzate per l’acqua alta. Sorpresi i Commercianti, che si erano già preparati al peggio: “Pensavamo di restare chiusi oggi. speriamo che ora continui a funzionare” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Al momento del picco di marea previsto stamane,Sanè rimasta completamente all’asciutto, a parte una piccolissima pozzanghera. Per la prima volta infatti le paratoie delsi sono sollevate e hanno protettodalòl’acqua alta. Il funzionamento delha permesso di evitare l’allagamento del ‘salotto buono di. Intanti turisti e curiosi. Solo per gioco in molti sono saliti sulle passerelle normalmente utilizzate per l’acqua alta. Sorpresi i, che si erano giàal: “Pensavamo di restare chiusi oggi.che oraa funzionare” L'articolo ...

