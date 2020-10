Venezia, Mose sale per la prima volta contro l'acqua alta (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - Venezia, 03 OTT - Il Mose si è alzato stamane per la prima volta per proteggere Venezia dall'acqua alta, prevista con un picco di 125-130 centimetri Le operazioni sono iniziate al primo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, -, 03 OTT - Ilsi è alzato stamane per laper proteggeredall', prevista con un picco di 125-130 centimetri Le operazioni sono iniziate al primo ...

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - Agenzia_Ansa : Il Mose si alza a Venezia, città libera dalle acque. Avviata l'interdizione alla navigazione e all'ingresso delle b… - LuigiBrugnaro : ++ A #Venezia il #Mose in azione++ ?? Alle 09.52 completato l’innalzamento di tutte le paratoie #acquaalta… - e_cavagna : RT @FabyP_69: Mose, il giorno della verità. Tutti con il fiato sospeso a Venezia in attesa dell'alta marea - Il Fatto Quotidiano https://t.… - EPrataviera : RT @LuigiBrugnaro: ++ A #Venezia il #Mose in azione++ ?? Alle 09.52 completato l’innalzamento di tutte le paratoie #acquaalta #3ottobre… -