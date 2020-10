Venezia: il Mose ha funzionato, ha bloccato l’alta marea di 125 centimetri (Di sabato 3 ottobre 2020) La barriera che è stata fatta costruire per contenere l’acqua alta a Venezia il Mose ha dato prova della sua utilità. Oggi 3 ottobre 2020 ha funzionato è l’alta marea è stata bloccata, le 78 paratoie si sono sollevate permettendo cosi il filtraggio dell’acqua in un’ora e 17 minuti. A Venezia oggi ha iniziato a piovere con un vento discreto di scirocco e la perturbazione secondo gli esperti dovrebbe crescere si aspettano nuove ondate ma la situazione sembra essere sotto controllo. Il Mose ha funzionato L’operazione è iniziata alle ore 8.35 ed è stata completata alle 9.52. L’ordine di sollevare il Mose alle 6 di stamani è stato dato dal commissario straordinario ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020) La barriera che è stata fatta costruire per contenere l’acqua alta ailha dato prova della sua utilità. Oggi 3 ottobre 2020 haè l’altaè stata bloccata, le 78 paratoie si sono sollevate permettendo cosi il filtraggio dell’acqua in un’ora e 17 minuti. Aoggi ha iniziato a piovere con un vento discreto di scirocco e la perturbazione secondo gli esperti dovrebbe crescere si aspettano nuove ondate ma la situazione sembra essere sotto controllo. IlhaL’operazione è iniziata alle ore 8.35 ed è stata completata alle 9.52. L’ordine di sollevare ilalle 6 di stamani è stato dato dal commissario straordinario ...

LuigiBrugnaro : ++A #Venezia il #Mose è sollevato++ ?? Sono le 10.10 e in questo momento si nota l‘evidente dislivello tra il mare… - LuigiBrugnaro : ++ A #Venezia il #Mose in azione++ ?? Alle 09.52 completato l’innalzamento di tutte le paratoie #acquaalta… - SkyTG24 : ?? Giornata storica a Venezia, il #Mose affronta l’acqua alta: dighe chiuse, in Laguna la marea non cresce - NonnaMaria15 : RT @LucaGalizia: In troppi tifavano che il #MOSE a #Venezia non funzionasse, così da continuare col “dagli al politico”, meglio se di CDX,… - MamolkcsMamol : A Venezia il Mose si alza: per la prima volta Piazza San Marco resta asciutta -