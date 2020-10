Venezia, il Mose funziona: ha bloccato l'acqua alta (Di sabato 3 ottobre 2020) Valentina Dardari Il procuratore di San Marco: “La basilica è asciutta”. Nella città lagunare erano previsti oggi 135 centimetri di acqua Il Mose sembra funzionare e Venezia tira un sospiro di sollievo. Le paratoie si sono sollevate in un’ora e 17 minuti alle bocche di Porto della Laguna di Venezia. Per oggi erano previsti 135 centimetri di acqua, la prima acqua alta della stagione, e invece è rimasta fuori dalla laguna e, al suo interno, il livello del mare è rimasto fermo a 70 centimetri. L’acqua non è arrivata in piazza San Marco, lasciando quindi asciutta la basilica. Il Mose funziona e Venezia tira un sospiro di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Valentina Dardari Il procuratore di San Marco: “La basilica è asciutta”. Nella città lagunare erano previsti oggi 135 centimetri diIlsembrare etira un sospiro di sollievo. Le paratoie si sono sollevate in un’ora e 17 minuti alle bocche di Porto della Laguna di. Per oggi erano previsti 135 centimetri di, la primadella stagione, e invece è rimasta fuori dalla laguna e, al suo interno, il livello del mare è rimasto fermo a 70 centimetri. L’non è arrivata in piazza San Marco, lasciando quindi asciutta la basilica. Iltira un sospiro di ...

LuigiBrugnaro : ++A #Venezia il #Mose è sollevato++ ?? Sono le 10.10 e in questo momento si nota l‘evidente dislivello tra il mare… - alexbarbera : Dopo diciassette anni di lavori, sette miliardi di euro, più di cinquanta milioni in manutenzioni di qui in poi, do… - LuigiBrugnaro : ++ A #Venezia il #Mose in azione++ ?? Alle 09.52 completato l’innalzamento di tutte le paratoie #acquaalta… - mautortorella : RT @renatobrunetta: Stamattina sono state sollevate le paratoie del #Mose a tutte le bocche di Porto della Laguna di #Venezia. Il test è an… - Adnkronos : #Venezia, il #Mose debutta -