Venezia: il Mose ferma l’acqua alta. Piazza San Marco all’asciutto. Il sindaco Brugnaro: «Giornata storica» (Di sabato 3 ottobre 2020) Venezia – Il mare cresce ma Piazza San Marco resta all’asciutto: l’entrata in funzione del Mose ha permesso per ora al salotto buono di Venezia. e dell’Italia, di evitare il fenomeno dell’acqua alta. Il Mose è chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree del Comune. … Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020)– Il mare cresce maSanresta all’asciutto: l’entrata in funzione delha permesso per ora al salotto buono di. e dell’Italia, di evitare il fenomeno dell’acqua. Ilè chiuso, e dentro la Laguna dila marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree del Comune. …

