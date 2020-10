Venezia, il Mose contrasta l’acqua alta: “Piazza San Marco è asciutta” (Di sabato 3 ottobre 2020) Acqua alta a Venezia, Mose funziona. Le paratoie si sono sollevate e, vista l’alta marea, stanno difendendo la città. Piazza San Marco è al momento asciutta Ottime notizie a Venezia. Questa mattina, vista l’acqua alta e le forti piogge, è stata messa in funzione Mose. L’opera, realizzata proprio per questo tipo di evenienze, sta lavorando … L'articolo Venezia, il Mose contrasta l’acqua alta: “Piazza San Marco è asciutta” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Acquafunziona. Le paratoie si sono sollevate e, vista l’marea, stanno difendendo la città. Piazza Sanè al momento asciutta Ottime notizie a. Questa mattina, vista l’acquae le forti piogge, è stata messa in funzione. L’opera, realizzata proprio per questo tipo di evenienze, sta lavorando … L'articolo, ill’acqua: “Piazza Sanè asciutta” proviene da .

