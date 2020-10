Venezia-Frosinone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di sabato 3 ottobre 2020) Venezia-Frosinone sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. Allo stadio Penzo in campo i lagunari reduci da una vittoria all’esordio e i ciociari che invece hanno perso e cercano il pronto riscatto per non perdere troppi punti per strada in chiave promozione. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 3 ottobre, diretta su Dazn. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020)sarà visibilein tv? Ecco il, l’e le informazioni sulladel match valido per la seconda giornata di. Allo stadio Penzo in campo i lagunari reduci da una vittoria all’esordio e i ciociari che invece hanno perso e cercano il pronto riscatto per non perdere troppi punti per strada in chiave promozione. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 3 ottobre,su Dazn.

