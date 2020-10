Vaccino antinfluenzale, il Comune di Milano contro la Regione Lombardia: “Non ce lo dà perché non ha dosi. E ci dice di chiederle ai privati” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il caso dei vaccini antinfluenzali in Lombardia porta allo scontro il Comune di Milano e la Regione Lombardia, sul banco degli imputati per la carenza di dotazioni sufficienti per dare la copertura necessaria. “La Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune di Milano” è l’accusa della vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, affidata a una nota. Scavuzzo parla di un “voltafaccia di Regione Lombardia che ammette di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non ha abbastanza dosi di Vaccino. E questo dopo settimane di incontri, approfondimenti, bozze di accordi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Il caso dei vaccini antinfluenzali inporta allo sildie la, sul banco degli imputati per la carenza di dotazioni sufficienti per dare la copertura necessaria. “Lanon dà i vaccini aldi” è l’accusa della vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, affidata a una nota. Scavuzzo parla di un “voltafaccia diche ammette di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non ha abbastanzadi. E questo dopo settimane di incontri, approfondimenti, bozze di accordi e ...

pfmajorino : Trovo il ritardo di #Fontana e #Gallera sul vaccino antinfluenzale una vera vergogna. Non lo sapevano della pandemia? - RegLombardia : #LNews Si parte dalla seconda metà di ottobre con i pazienti fragili e le donne in gravidanza. Segui la nostra… - giorgio_gori : Il vaccino antinfluenzale serve x far emergere rapidamente i casi di Covid ed evitare inutili allarmi al primo colp… - contessaelvira : RT @Erich_IT5: Ma se l'antinfluenzale serve per la diagnosi differenziale col covid... quando avrete fatto anche il vaccino anti covid, se… - Zorro67787813 : @ElenaElle10 Io il vaccino antinfluenzale lo faccio da oltre trent'anni e non ho mai avuto problemi. -