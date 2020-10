Vaccino anti influenzale, il Tar boccia l’ordinanza di Zingaretti. Lui: “Ma era solo una provocazione” (Di sabato 3 ottobre 2020) Nicola Zingaretti regala un’altra perla alla rassegna “toppa peggio del buco”. Il Tar gli ha bocciato l’ordinanza che istitutiva nel Lazio l’obbligo del Vaccino anti influenzale per gli over 65, spiegando che non è competenza delle Regioni e che neanche la normativa emergenziale Covid apre a questa possibilità. E lui si è giustificato dicendo che “era una provocazione”. “Sapevamo di fare una provocazione perché non compete alla Regione l’obbligo della vaccinazione. Ma – ha sostenuto il governatore e segretario Pd – volevamo dare un segnale sull’importanza di farlo”. Lollobrigida: “Gioca coi soldi pubblici, ne dovrà rispondere” Le parole di Zingaretti hanno destato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Nicolaregala un’altra perla alla rassegna “toppa peggio del buco”. Il Tar gli hato l’ordinanza che istitutiva nel Lazio l’obbligo delper gli over 65, spiegando che non è competenza delle Regioni e che neanche la normativa emergenziale Covid apre a questa possibilità. E lui si è giustificato dicendo che “era una provocazione”. “Sapevamo di fare una provocazione perché non compete alla Regione l’obbligo della vaccinazione. Ma – ha sostenuto il governatore e segretario Pd – volevamo dare un segnale sull’importanza di farlo”. Lollobrigida: “Gioca coi soldi pubblici, ne dovrà rispondere” Le parole dihanno destato ...

