Uso della mascherina all'aria aperta, a Roma 3000 controlli in poche ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Il contenimento della diffusione da Covid-19 continua ad essere oggetto di attenzione da parte della Polizia Locale della Capitale, impegnata dall'inizio dell'emergenza epidemiologica in una costante attività di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. In queste ultime ore, in virtù delle nuove disposizioni, il Comando Generale ha attuato un ulteriore potenziamento della vigilanza sull'intero territorio capitolino con mirate verifiche da parte della pattuglie che, in primo luogo, hanno provveduto a richiamare la cittadinanza a comportamenti responsabili, intervenendo concretamente nelle situazioni dove, nonostante i solleciti degli agenti, alcune persone, che non si sono attenute alle regole previste, sono state ...

Roma : #Coronavirus - Da domani 3/10 obbligo di indossare la #mascherina all'aperto nel #Lazio. L'obbligo NON riguarda i b… - Twiperbole : ?? #Coronavirus ?? Da oggi è obbligatorio indossare la #mascherina all’aperto dalle 18 del venerdì alle 24 della dome… - RegioneLazio : #Coronavirus dal #3ottobre nella #RegioneLazio obbligo di indossare la #mascherina all'aperto. NON riguarda - bi… - elisabarbini : Ma tutti questi attori intervistati sulla utilità- necessità dell’uso della mascherina all’aperto esattamente quali… - laluisellina : RT @Nonha_stata: Scaricato immuni,uso la mascherina, fatto il sierologico, guardato il tutorial della D’Urso per imparare a lavare le mani,… -

Ultime Notizie dalla rete : Uso della Coronavirus Covid-19: Le ultime ordinanze regionali sull’uso della mascherina e gli aggiornamenti di ieri Lavori Pubblici Occhi sulla movida sarzanese ai tempi Covid. Sanzioni e controlli

Sarzana - Val di Magra - Ondata di controlli per il rispetto delle norme anti Covid a Sarzana e non sono mancate le sanzioni. I guai sono arrivati per gestori di 3 bar ed 1 ristorante, per mancato ris ...

